Küçük Kahraman Filmi
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Küçük Kahraman, babasını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Bayu’nun hayatı, bir gün tesadüfen bir kılıç bulması ile bambaşka bir hal alır. Bayu’nun bulduğu kılıç, babası dahil kasabada yaşayan herkesi taşa çeviren şeytani Asura’nın uyanmasına neden olur. Babasını ve köyde yaşayanları kurtarmak için Asura ile savaşması gereken Bayu’nun öncelikle kendisine savaşma gücünü verecek olan tılsımı bulması gerekir. Kuzeni Raney ile birlikte yola koyulan Bayu, tılsımı bulup Asura’yı yenmeyi başarabilecek midir?
Yönetmen: Jason J. Lewis
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Little Hero
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD, Endonezya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 26.07.2019
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Kaynak: InterSinema.com