Küçük Kahraman Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Küçük Kahraman, babasını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Bayu’nun hayatı, bir gün tesadüfen bir kılıç bulması ile bambaşka bir hal alır. Bayu’nun bulduğu kılıç, babası dahil kasabada yaşayan herkesi taşa çeviren şeytani Asura’nın uyanmasına neden olur. Babasını ve köyde yaşayanları kurtarmak için Asura ile savaşması gereken Bayu’nun öncelikle kendisine savaşma gücünü verecek olan tılsımı bulması gerekir. Kuzeni Raney ile birlikte yola koyulan Bayu, tılsımı bulup Asura’yı yenmeyi başarabilecek midir?

Yönetmen: Jason J. Lewis

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Little Hero

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD, Endonezya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 26.07.2019



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Kaynak: InterSinema.com