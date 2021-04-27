Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu
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Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | Güncel

Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu Mersin'de 2 gün boyunca havalandırma mazgalında mahsur kalan yavru kediler 10 yaşındaki İsmet sayesinde kurtarıldı Anne kedinin kurtarılan yavrularıyla adeta sevinçle oynaması yürekleri ısıttı Mersin'in Erdemli ilçesinde anneleri çıkaramadığı...

Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu

Mersin'de 2 gün boyunca havalandırma mazgalında mahsur kalan yavru kediler 10 yaşındaki İsmet sayesinde kurtarıldı

Anne kedinin kurtarılan yavrularıyla adeta sevinçle oynaması yürekleri ısıttı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde anneleri çıkaramadığı için 2 gün boyunca düştükleri havalandırma mazgalında mahsur kaldıkları anlaşılan 3 yavru kedi duyarlı bir çocuk sayesinde kurtarıldı.

10 yaşındaki İsmet Yılmaz, Erdemli ilçe merkezinde köpeği ile dolaşmaya çıktığında köpeğinin tepkisi üzerine bir bina duvarı kenarındaki havalandırma mazgalına baktığında burada 3 yavru kedinin bulunduğunu gördü. Kedilerin annesinin yakınlarında olabileceğini düşünerek uzaklaştı. Ancak 2 gün sonra aynı yerden geçtiğinde kedi yavrularının aynı şeklide kaldığını ve anne kedinin ise mazgalın kenarında beklediğini gördü.

Anne kedinin yavrularını bulunduğu yerden çıkaramadığını gören Yılmaz bir veterinere gidip yardım istedi. Veteriner ise Erdemli Belediyesi'ni arayıp durumu izah etti. Fen işlerine bağlı işçiler kedilerin olduğu bölgeye yönlendirildi.

İşçiler mazgalı tutan demir bağları kesti ardından da yavru kedileri düştükleri yerden çıkardı. Yavru kedilere süt verildiği esnada ise anne kedi gelerek yavrularını tek tek yuvaya taşımaya çalıştı. Anne kedinin yavrularına kavuşma anı ve heyecanı adeta yürükleri ısıttı.

Yavru kedilerin kurtarılmasına vesile olan Sultan Akın İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İsmet Yılmaz, "2 gün önce köpeğimle buradan geçerken tam olarak köpeğim bir koku almaya başladı. Bende köpeğimi saldım, bıraktım yani. Onun gittiği yere ben de gittim. Demirlerin içinde 3 tane kedi yavrusunu gördüm. 2 gün sonra kedileri yine aynı yerde görünce veterinerden yardım istedim, sonra da belediyeye başvurduk. Belediyedeki amcalar geldi ve kedileri kurtardık. Şimdi kedilerin annesi yavrularını seviyor ve yuvalarına götürüyor. Bizde süt verdik" diye konuştu.

Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu
Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu
Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu
Küçük İsmet kedi yavrularını annelerine kavuşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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