Küçük Irmak, muhabbet kuşu 'Limon' kaybolunca yemeden içmeden kesildi

ADANA'da Irmak Kaya'nın (11) 3 aylık muhabbet kuşu 'Limon', 5 gün önce evin balkonundan uçarak kayboldu. Limon'un kaybolduğu günden beri yemeden içmeden kesildiğini ve gelebilir umuduyla hiç uyumadığını söyleyen Irmak, "Onu çok seviyorum. Bulan olmuşsa geri vermese bile en azından bize mutlu olduğunu söylesin" diyerek ağladı. Irmak'ın annesi Leyla Kaya ise Limon'un ailelerinin bir bireyi olduğunu ve onu aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Leyla Kaya, kızı İrem'e pandemi sürecinde bir muhabbet kuşu aldı. 'Limon' adını verdikleri sarı renkli muhabbet kuşuna zaman içinde çok alışan anne- kız, onu ailenin bir bireyi olarak kabul etti. Genelde evdeki kafesinin dışında serbest dolaşan Limon, 9 Ocak'ta evin salonunda bulunduğu sırada bir anda balkonun açık olan kapısından dışarı uçtu. Kısa bir süre sonra kuşunun yokluğunu fark eden İrem, annesiyle dakikalarca evin içinde Limon'u aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine dışarıya çıkan anne- kız evin çevresinde saatlerce kuşu aradı. Muhabbet kuşu Limon saatler sonra Kaya ailesinin evinin karşısındaki inşaatın üst katına kondu. Bunu fark eden mahalleli durumu Leyla Kaya'ya bildirdi. Çevredekilerin de seferber olmasına rağmen Limon, ürküp, uçarak uzaklaştı. O günden beri kuşlarını arayan anne- kız, Limon'un fotoğrafının bulunduğu broşürleri cadde ve sokaklardaki duvarlara asıp, semt pazarlarını gezerek onu aramayı sürdürüyor.

'O GÜNDEN BERİ DOĞRU DÜZGÜN YEMEK YEMEDİM'Limon'un kendisi için bir kuştan ziyade bir kardeş olduğunu dile getiren Irmak Kaya, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu ve kuşunun kaybolduğu günden beri yemeden içmeden kesildiğini söyledi. Geceleri fazla uyumadığını ve balkonda kuşunun gelmesini beklediğini anlatan küçük İrem, kucağında boş kafesi tutarak gözyaşları içinde, "Balkon kapısını hiç kapatmadım. Belki gelir, içeri girer. Kısa süre içinde evden gittiğini fark etmiştim. O dakikadan beri arıyoruz. Ama bulamadık. Lütfen bulan olursa bize getirsin. Onu çok seviyorduk. Eğer biri bulup, geri vermek istemiyorsa en azından bize mutlu olduğunu söylesin" diye konuştu.'BEN LİMON'A İNANIYORUM, KEDİLERE YEM OLMADI'

Kuşları Limon'un evde sürekli serbest dolaştığını, bundan dolayı balkondan uçup gitmesini beklemediklerini söyleyen Leyla Kaya ise kızının üzülmesinden kendini sorumlu tuttuğunu çünkü balkon kapısını açık bırakarak ihmalkar davrandığını belirtti. Günlerdir hiç durmadan gezerek Limon'u aradıklarını kaydeden Kaya, "Gerçek anlamda büyük bir kayıp oldu bizim için. İnsanlar 'bu kadar derdin arasında bir kuşu mu düşünüyorlar' diye konuşabilirler. Lakin durum öyle değil. Limon, bu evin bir bireyiydi. Kızımın pandemi sürecinde en yakın dostuydu. O kadar çok seviyorduk ki. Hep üstümüzde geziyordu. Limon'a inanıyorum. Kediye falan yem olmadı. Birine misafir olduysa sesleniyorum. Bize getirsinler, Limon yerine gerekirse onlara 2 tane kuş alır, veririz. Limonumuzu istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı