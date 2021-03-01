Küçük İbo kimdir? Küçük İbo hayatı ve biyografisi! Küçük İbo kaç yaşında, nereli? Küçük İbo gerçek adı ne?
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Küçük İbo kimdir? Küçük İbo hayatı ve biyografisi! Küçük İbo kaç yaşında, nereli? Küçük İbo gerçek adı ne?

01.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:56
Küçük İbo kimdir? Küçük İbo hayatı ve biyografisi! Küçük İbo kaç yaşında, nereli? Küçük İbo gerçek adı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Küçük İbo, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Küçük İbo hakkında merak edilenler. Küçük İbo hayatı ve biyografisi. Küçük İbo kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Küçük İbo merak konusu oldu. İşte Küçük İbo hakkında merak edilen Küçük İbo kimdir, Küçük İbo hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Küçük İbo adı ile tanınan İbrahim Halil Küçük, , 21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Küçük İbo Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katılıp, Avşarkızı'nın kucağına oturduğunda manşetlere çıktı. 2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. çırpınış da eski günleri geri getirmeye yetmedi.

Küçük İbo kimdir? Küçük İbo hayatı ve biyografisi! Küçük İbo kaç yaşında, nereli? Küçük İbo gerçek adı ne?
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