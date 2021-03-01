Küçük İbo kimdir? Küçük İbo hayatı ve biyografisi! Küçük İbo kaç yaşında, nereli? Küçük İbo gerçek adı ne?

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KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Küçük İbo adı ile tanınan İbrahim Halil Küçük, , 21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Küçük İbo Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katılıp, Avşarkızı'nın kucağına oturduğunda manşetlere çıktı. 2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. çırpınış da eski günleri geri getirmeye yetmedi.