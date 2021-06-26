Küçük İbo'dan yeni şarkı: Sen Olmayınca

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, yeni şarkısıyla sevenlerin karşısına çıktı. Şarkıcı, yeni tekli çalışması "Sen Olmayınca" Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı.

Küçük İbo'nun yeni tekli çalışması Sen Olmayınca, digital platformlarda yayınlandı. Bir döneme damgasını vuran Küçük İbo'nun yeni tekli çalışması "Sen Olmayınca" Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Söz/müziği Hayrullah Özcan'a ait olan aranjörlüğünü Fatih Doğaner'in yaptığı şarkının klibini Şener Çakır yönetti. Klip, digital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Kaynak: Snob Magazin