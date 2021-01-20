Konya'daki Küçük Göl dondu
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Konya'daki Küçük Göl dondu

20.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:34
Konya'daki Küçük Göl dondu

KONYA'nın Kulu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesi üzerine Küçük Göl, buz tuttu.

KONYA'nın Kulu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesi üzerine Küçük Göl, buz tuttu.  

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesi üzerine dondu. Sığ yapıya sahip göl yüzeyinde buz kütleleri oluştu. Gölde yağış nedeniyle de su seviyesinde artış olduğu gözlendi. Göle, yaz aylarında başta flamingo olmak üzere kaz, ördek çeşitli göçmen kuşlar geliyor.

 


Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu
Konya'daki Küçük Göl dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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