Küçük Doruk'un adını taşıyan telefoncu boşaltıldı

Eskişehir'de, evlerinde bıçaklanarak öldürülen Tokkal ailesinin işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanı, olaydan sonra boşaltılarak tekrardan kiralığa çıkartıldı.

Eskişehir'de Emel-İlkay Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk evlerinde canice bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının baba Tokkal'ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğunu tespit etmişti. Tokkal ailesinin Hamamyolu caddesi üzerinde işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanı ise olayın ardından boş kaldı. 4 yaşındaki küçük Doruk'un adına taşıyan işletme tekrardan kiralanmayı bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı