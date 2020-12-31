Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan filyasyon ekibi, koronavirüs tedavisi için gittikleri evde duygu dolu anlar yaşadı. Ekipler bol meyve tüketin tavsiyesinde bulunurken, evdeki küçük çocuk "Bizim evimizde meyve yok" dedi. Görevlilerin bir bölümü çocukla sohbet ederken diğer görevliler markete gidip aileye meyve ve sebze aldı.

Koronavirüs salgınının başından bu yana büyük bir özveri ile çalışan filyasyon ekipleri görevlerine devam ediyor. Ev ev gezerek binlerce hikaye ile karşılaşan ekipler bazen gülümsedi bazen de üzüldü.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN SÖZLERİ HERKESİ ÜZDÜ

Bir filyasyon ekibi gittikleri evde bol meyve tüketin tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine evdeki çocuk, "Bizim evimizde meyve yok" derken, bu anlar herkesi üzdü. Görevlilerin bir bölümü çocukla sohbet ederken diğer görevliler markete gidip aileye meyve ve sebze aldı.

Sosyal Medya hesabı üzerinden olayla ilgili olarak paylaşım yapan Uzman Eczacı Buse Ülger, yaşadıkları olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Yaklaşık 10 aydır sahadayız, bugünde minik Sultan'ın evine misafir olduk. Hastaya ilaçlarını verdik, enjeksiyonunu yaptık, ekip hemşiremiz tarafından bol bol meyve sebze tüketin, beslenmenize dikkat edin dediğinde Minik Sultan 'ama bizim evde meyve yok' dedi.

"SEN GÜL ÇOCUK, GÜL Kİ DÜNYAMIZA GÜNEŞ AÇSIN"

Sen gül çocuk, gül ki dünyamıza güneş açsın. Ağlattın bizleri. Tüm vatandaşlarımızın gururla hizmetindeyiz, çalışmaya, iyileştirmeye, şifa olmaya geldik. Yaşanılan bu anı toplumun kanayan yarasıdır"