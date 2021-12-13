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Küçük çocuk silahla oynarken kendini yaraladı

Küçük çocuk silahla oynarken kendini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabancayla oynayan 13 yaşındaki çocuk kedini vurdu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabancayla oynayan 13 yaşındaki çocuk kedini vurdu.

Olay, ilçeye bağlı Karakeçi Mahallesi, Kuytuca Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 13 yaşında ki Kübra Kaplan, kimsenin odada olmadığı sırada babasına ait ruhsatlı tabancayla oynarken, silah aniden ateş aldı. Sol göğüs tarafından merminin isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı.

Silah sesi üzerine odaya koşan aile fertleri, küçük kızı kanlar içinde yerde görünce olay yerine 112 Acil Ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, küçük çocuğa olay yerinde müdahale etti. Daha sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Küçük çocuk silahla oynarken kendini yaraladı

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