Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka'nın sevgilisi kimdir?
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Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka'nın sevgilisi kimdir?

06.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:20
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka'nın sevgilisi kimdir?

Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Kubilay Aka, Aşk 101 adlı Netflix dizisiyle sevenleri karşısına çıktı. Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünde eğitim gördü. Peki, Kubilay Aka boyu, kilosu kaç?

Kubilay Ala dizileri ve filmleri araştırılıyor. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk dersleri alan Aka, Vatanım Sensin dizisi ile ekrana gelmeye başladı. Ardından Çukur'daki Celasun karakteri ile de büyük hayran kitlesi edindi. Kubilay Aka biyografisi...

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırdı.

Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka'nın sevgilisi kimdir?

2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandıran genç oyuncu filmin devam niteliğindeki Aşk 102'de de yer almayı sürdürüyor.

Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur. Aka, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Miray Daner ile birlikteliğe başlamış ve çift iki kez ayrılmıştı. Aka ve Daner çiftinin ilişkilerine üçüncü bir şans verdiği söyleniyor.

Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka'nın sevgilisi kimdir?

Kubilay Aka halen "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

"Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim."

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