Kubilay Aka ile yollarını ayıran Miray Daner kimdir?

Çukur dizisinin genç oyuncusu Kubilay Aka, Vatanım Sensin projesinde yıldızı parlayan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiftten kötü haber geldi ve ayrıldıklarını duyurdular. Miray Daner hayatı, biyografisi, boyu ve daha fazlası haberimizde…

MİRAY DANER KİMDİR?

Güzel oyuncu, 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde eğitim aldı. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan Daner, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.

MEDCEZİR DİZİSİNDE YER ALDI

Miray Daner, 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında "Papatyam" adlı dizide Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı canlandırdı. 2015'te Medcezir dizisindeki Beren Beylice karakteri ile tanındı. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin dizisinde de Hilal karakterini canlandırdı. Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve oğlak burcudur.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018- Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)

2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)

2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)

2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)

2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)