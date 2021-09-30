Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler: Kimseden özür dilemem - Haberler Magazin
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Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler: Kimseden özür dilemem

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler: Kimseden özür dilemem

Gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada tepki çekti.

Gecede kendisine sorulan soruları yanıtlayan Aka, verdiği cevaplarla sosyal medyada tepki çekti.

Kimseden özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşındayım bir problem yok" dedi.

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Haber: Kubilay Aka'dan tepki çeken sözler: Kimseden özür dilemem - Haberler Magazin
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