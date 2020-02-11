Kubat Ve Tolga Sağ Günay sahnesinde buluştu
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Kubat Ve Tolga Sağ Günay sahnesinde buluştu

Türk Halk Müziğinin en başarılı yorumcularından Kubat Günay Retaurant'ta unutulmaz performanslara imza attı...

11.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:15
Kubat Ve Tolga Sağ Günay sahnesinde buluştu

Muhteşem gecenin açılışını türkülerle yapan , kendisini dinlemeye gelen halk müziğinin büyük ustası 'ı sahnesine davet etti.

Birlikte "Yemen Türküsü"nü seslendiren ikili daha sonra Van 'da yaşanan çığ felaketinde ve Elazığ depreminde hayatlarını kaybedenleri hatırlatarak "Millet olarak acı günler yaşıyoruz. Kalplerimiz buruk, acılarımız taze. Devletimiz yaralarımızı sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bunlarıda atlatacağız, yine güneşli günler göreceğiz elbette. Dağılacak elbette bu kara bulutlar. Biz birbirimize kenetlenelim, birbirimize olan sevgimizi muhafaza edelim yeter... Allah bizlere daha büyük acılar yaşatmasın." dediler. Alkışlarla kesilen konuşmaya "Bu gece daha sakin, daha ritmi düşük bir gece olacak.Affınıza sığınıyorum." diyerek devam eden Kubat, bu tutumuyla büyük takdir topladı. Geceninfinalini "Kara Ağaç" ile yapan Kubat sahneden alkışlar eşliğinde indi.

Kaynak: Bültenler
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