KUALA LUMPUR - MRKH sendromlu Malezyalı müzisyen, kendisiyle aynı sendromu yaşayan kadınların sesini duyurmaya çalışıyor

Malezya'da, Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) sendromlu müzisyen Wani Ardy, sağlık sorunlarına rağmen müziğe devam ederek kendisiyle aynı sendroma sahip kadınlar hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Malezya'da, Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) sendromlu müzisyen Wani Ardy, sağlık sorunlarına rağmen müziğe devam ederek kendisiyle aynı sendroma sahip kadınlar hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Kadınlarda doğuştan cinsel organ yokluğu veya genital gelişim kusuru olarak tanımlanan MRKH sendromu, her 5 bin kadından birinde görülüyor.

AA muhabirine konuşan Malezyalı müzisyen Wani, müziğe nasıl başladığını, sağlık sorunlarına rağmen işine nasıl devam ettiğini ve MRKH sendromlu kadınların kendilerini ifade edebilmesi için yaptığı faaliyetleri anlattı.

Müziğe 16 yaşında merak salan ve rahmi olmadığını 20'li yaşlarında fark ettiğini belirten Wani, Malezya'daki kültürel tabular yüzünden uzun süre sendromu hakkında konuşamadığını ifade etti.

2002'den bu yana müzik yapıyor

Wani, yazdığı şiirleri beste haline getirerek 2002'de müziğe profesyonel olarak başladığını söyleyerek "İlk kırkbeşlik kayıtlarımı 2008'de çıkardım. 2011'de Hujan isimli şarkım, uluslararası Dandelion Radyosunda mayıs ayının en iyi parçası seçildi." dedi.

"Raskat" isimli ilk albümünü geçen yıl piyasaya sürdüğünü belirten Wani, "Albümümü çıkardıktan sonra uluslararası piyasada daha fazla tanınmayı umuyorum. Bu sayede MRKH sendromuna dair daha fazla farkındalık yaratmayı hedefliyorum." ifadelerini paylaştı.

Sia, Portishead, The Swell Season ve Cat Stevens (Yusuf İslam) gibi müzisyenlerden ilham aldığını ifade eden Wani, "Müziğimi etiketlemek istemiyorum. Bazı şarkılarımız pop rock, bazıları trip hop, bazıları da lirik şiir tadında." diye konuştu.

Wani, müziğin yanı sıra yazarlık ve sivil toplum faaliyetleriyle de uğraştığını belirterek "Şimdiye kadar 10'un üzerinde kitapta yayımlanmış yazı ve şiirlerim var. Müzik etkinliklerinin yanı sıra grubumla şiir festivalleri de düzenliyoruz." dedi.

"Allah sağlık verdikçe müziğime devam edeceğim"

Müziğe başladıktan sonra şöhretini, MRKH sendromlu kadınlar için farkındalık yaratmak üzere kullandığını kaydeden Wani, "Bu tür sorunları yaşayan kadınların kendilerini ifade edebilmesi ve tıbbi danışma alabilmesi için 'MRKH Malezya' isimli destek grubu kurduk. Malezya'nın dışında Singapur, Endonezya ve bölge ülkelerinden 200'ün üzerinde gönüllümüz var." ifadelerini kullandı.

Wani, şimdiye kadarki faaliyetlerinin çok sayıda MRKH sendromlu kadını olumlu yönde etkilediğini belirterek "Müzik çalışmalarım ve diğer faaliyetlerim, benimle aynı sendroma sahip birçok kadını sanat, spor ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya teşvik etti. Kadınları bu konuda cesaretlendirdiğimi bilmek bana gurur veriyor." diye konuştu.

Malezyalı müzisyen, sendromu nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşadığını ve şimdiye kadar duyma yetisini yüzde 50 kaybettiğini söyledi.

Wani Ardy, "İşitme kaybımın ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmiyorum fakat Allah sağlık verdikçe müziğime devam edip diğer faaliyetlerimi sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız