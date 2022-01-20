KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni

AYDIN (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan atandı.

Yüksekokulda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve üniversite yönetim kadrosu katıldı.

Çuvalcı, Müdür Prof. Dr. Erdem Nail Duman'a katkılarından dolayı teşekkür etti, göreve atanan Prof. Dr. Mungan'a da başarı diledi.

Tören, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.