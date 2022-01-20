KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni - Haberler
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KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni

KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan atandı.

AYDIN (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan atandı.

Yüksekokulda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve üniversite yönetim kadrosu katıldı.

Çuvalcı, Müdür Prof. Dr. Erdem Nail Duman'a katkılarından dolayı teşekkür etti, göreve atanan Prof. Dr. Mungan'a da başarı diledi.

Tören, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni

KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni

KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Aydın, Güncel, Haber

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