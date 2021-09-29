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KSÜ'de öğrenciler için "Hoş geldiniz" konseri düzenlendi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
KSÜ'de öğrenciler için

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), yeni akademik yıl için öğrencilerini "Hoş geldiniz" konseriyle karşıladı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), yeni akademik yıl için öğrencilerini "Hoş geldiniz" konseriyle karşıladı.

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KSÜ Eğitim Fakültesi önünde gerçekleştirilen konsere çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Program öncesi konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı heyecanlandığını belirterek, "1,5 yıllık zorunlu aranın ardından sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Siz öğrencilerimizi özledik, yüz yüze eğitimi özledik. Bu yeni süreci kurallara titizlikle uyararak inşallah kesinti ve kısıtlamaya uğramadan sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin bireysel gelişim açısından en az akademik başarı kadar önemli olduğunu belirten Can, öğrencilere yönelik bu tür konser etkinliklerinin her ay düzenli olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kovid-19 tedbirlerine uyularak düzenlenen programda, Rasim Burak Bayram ve Eda Nur Coşgun sahne aldı.

Öğrenciler, Bayram ve Coşgun'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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