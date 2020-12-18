KRT TV (Kültür TV) frekans bilgileri! KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? KRT TV canlı izleme linki!
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KRT TV (Kültür TV) frekans bilgileri! KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? KRT TV canlı izleme linki!

18.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:13
KRT TV (Kültür TV) frekans bilgileri! KRT TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? KRT TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki KRT TV'nin frekans bilgileri nedir? KRT TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? KRT TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki KRT TV frekansı kaçtır? KRT TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

KRT TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11855

Polarizasyon : V (Dikey)

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

KRT TV CANLI İZLE

KRT TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

KRT TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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