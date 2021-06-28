Kronik Migren Hayatınızı Kontrol Etmesin
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Kronik Migren Hayatınızı Kontrol Etmesin

Kronik Migren Hayatınızı Kontrol Etmesin
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 29 Haziran tüm dünyada Kronik Migren Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor.

Bu vesileyle, Küresel Migren ve Ağrı Derneği 'Kronik Migren, Kritik Konu' isimli bir dijital kampanyaya imza attı. Dernek kampanya kapsamında, migren ile kronik migren arasındaki farkın topluma anlatılması, migrenin semptomlarının yönetilmesinin uzun soluklu bir süreç olduğu ve bir uzman hekim ile birlikte ele alınması durumunda ağrıların kontrol altına alınabildiğinin önemine dikkat çeken bilgilendirici sosyal medya postları paylaştı. Aynı zamanda, derneğin web sitesinde hastalığın tanımı, belirtileri, risk faktörleri ve tetikleyicilerle ilgili bilgilerin yer aldığı bir bilgilendirme sayfası da bulunuyor.

Küresel Migren ve Ağrı Derneği Kronik Migren Farkındalık Günü çerçevesinde hastalıkla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Toplumda %1,4 - 2,2 oranında görülüyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre; kronik migren en az 3 ay boyunca, ayda 15 gün veya daha sık ortaya çıkan ve bunların en azından 8'inin migren özellikleri taşıdığı baş ağrısı durumu olarak tanımlanıyor. Toplumda %1,4 - 2,2 oranında görülen kronik migrenin kişinin sosyal yaşamını, fiziksel ve mental performansını büyük oranda etkilediği belirtiliyor. Bu ağrı dönemlerine depresyon, anksiyete ve kronik farklı ağrı tipleri de migrene sıklıkla eşlik edebiliyor. Kronik migren aynı zamanda, hastaların sosyal ve aile hayatına verdiği çok ciddi zararlarıyla birlikte, toplum açısından da önemli iş gücü kaybına sebep olabiliyor.

Kronik migrende tanı kritik

Migrenin günlük yaşamınızı ne sıklıkta kesintiye uğrattığını anlamak ve ayda kaç gün baş ağrısı çektiğinizle ilgili kayıt tutmak önemlidir. Ağrılar ayın yarısından fazlaysa, kronik migreniniz olabilir ve semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olmak için alanında uzman bir hekime görünmeniz faydalı olabilir. Baş ağrısının karakterine ve süresine göre kronik migrende en doğru tanıyı bu alanda uzman bir hekim koyabilir. Etkili şekilde sonuç alınabilmesi için de, kronik migren ağrılarına yönelik hastalık yönetiminin bu alanda uzman hekimlerce ele alınması gerekiyor.

Kronik Migren, Kritik Konu

Dernek başlattığı "Kronik Migren, Kritik Konu" kampanyası kapsamında migren semptomları ve alınması gereken aksiyonlar hakkında toplumu bilgilendirmeyi hedefliyor. Kronik migrenin, zamanında tanı alması ve hastalık yönetiminin bütünsel olarak alanında uzman hekimlerce ele alınmasının, kronik migrende ağrı ile mücadelenin seyri için önemli olduğunun altını çiziyor.

Kronik Migren ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanan bu kampanya, Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından bir AbbVie şirketi olan Allergan'ın koşulsuz desteği ile hayata geçirilmiştir.

Kaynak: Bültenler

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