Kriko ile kaldırdığı traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
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Kriko ile kaldırdığı traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti

Bursa'da lastik değiştirmek için krikoyla kaldırdığı traktörün altına giren 37 yaşındaki Emin Demir, kriko kırılınca traktörün altında kalarak can verdi. Demir'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kriko ile kaldırdığı traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
26.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastik değiştirmek için krikoyla kaldırdığı traktörün altına giren çiftçi, kriko kırılınca traktörün altında kalarak can verdi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK EZİLDİ

Olay Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Emin Demir, tarlada çalıştığı sırada lastiği patlayan traktörü kriko ile kaldırıp lastiği değiştirmek için traktörün altına girdi. Traktörün ağırlığına dayanamayıp krikonun düşmesiyle birlikte Emin Demir traktörün altında kalarak ezildi. Yakınları tarafından ağır yaralı halde bulunan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Emin Demir'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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