Krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi nedir?
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Krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi nedir?

Krep özellikle sabah kahvaltılarında oldukça sevilen ve severek tüketilen, küçük büyük herkes tarafından hem tatlı hem de tuzlu olarak yenen bir çeşit hafif hamur işidir. Hazırlanışı oldukça pratik ve hızlı olan bu tarifi siz de çok seveceksiniz.

Krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi nedir?
14.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:53

Beş çaylarınızın ve kahvaltılarınızın vazgeçilmez tarifi olacak bu harika krepler en pratik tarif ile haberimizin detaylarında gizli. Siz de bu lezzetli ve basit tarife kulak verin.

Krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi nedir?
krep

MALZEMELER

Klasik krep yapımı için temel malzemeler,

Sıvı yağ (pişirmek için)

Yarım çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

Hazırlamak için geniş bir kapta yumurtaları iyice çırpın ve sonra süt ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş unu yavaşça karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin. Kek hamurundan biraz daha akışkan kıvamda bir karışımınız olmalı.

Tavaya peçeteyle az bir miktar yağ sürün. Önceden kızdırdığımız tavaya karışımdan 1 kepçe kadar dökün. Tavanın kenarına döktüğümüz karışımı çevirerek tüm tavaya yayın, bu yöntem krepinizin daha ince olmasını sağlar. Krepin her iki tarafını kızartın.

ÜZERİ İÇİN

Çikolata sos

Ya da

Frambuaz sos

Krep nasıl yapılır? En basit krep tarifi nedir?

KREP HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Harika krepler hazırlamanın bazı püf noktaları vardır. Bunlardan ilki yağınızı tavanın dibine peçete yardımıyla sürmektir. Bu fazla yağı önler. Tavayı orta ateşte hafif hafif kızdırmak daha yumuşak krepler elde etmenizi sağlar.

KAKAOLU KREP

Krep hamurunuzu hazırlarken içine ekleyeceğiniz kakao siyah renkte harika krepler elde etmenizi sağlar. İçine de biraz iyi çırpılmış krem şanti ile harika servisler elde edebilirsiniz.

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