Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü - Haberler
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Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda Kırım'ın ilhakı ile ilgili açıklamalardan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. Peskov, "Kendimizi bu açıklamaların muhatabı olarak görüyoruz" derken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırım'la ilgili sözleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİMİZİ BU AÇIKLAMALARIN MUHATABI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bugün Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, Erdoğan'ın Soçi Zirvesi arifesinde Kırım'ın ilhakı ile ilgili BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamadan dolayı üzüntü duydukları belirtildi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kendimizi bu açıklamaların muhatabı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu ziyaretinin hazırlıkları sırasında bu tür açıklamalar yapmasından doğal olarak üzüntü duyuyoruz" dedi.

ZELENSKIY İSE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy iseABD'deki görüşmeleri sırasında Erdoğan'a Kırım'ın ilhakı ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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