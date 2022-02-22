Türkiye'nin Ukrayna konusundaki net tavrına Rusya cephesinden ilk yorum: İlişkilerimize engel değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya yaptığı tarihi konuşmasında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdığını açıklamıştı. Bu karar üzerine NATO ülkeleri peş peşe kınama mesajları yayınlamıştı.

TÜRKİYE DE RUSYA'NIN KARARINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili " Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün yaptığı konuşmada taafları sağduyuya çağırarak "Biz Rusya'nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI, İKİLİ İLİŞKİLERİ ETKİLEMEYECEK"

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan sürecin Türkiye ile ikili ilişkilerini zedelenmeyeceğini söyledi.

Sözlerini sürdürenPeskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.