Kremlin'den Erdoğan'a İdlib'e operasyon cevabı

19.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekatı an meselesidir" açıklamasına Rusya'dan cevap gecikmedi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'deki meşru orduya karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek en kötü seçenektir," ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle