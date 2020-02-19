Kremlin'den Erdoğan'a İdlib'e operasyon cevabı
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Kremlin'den Erdoğan'a İdlib'e operasyon cevabı

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada “Suriye'deki meşru orduya karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek en kötü seçenektir," ifadelerini kullandı

19.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:20
Kremlin'den Erdoğan'a İdlib'e operasyon cevabı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın " harekatı an meselesidir" açıklamasına Rusya'dan cevap gecikmedi.


Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye'deki meşru orduya karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek en kötü seçenektir," ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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