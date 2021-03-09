Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet fetvası: Oruçluyken krem sürülür mü?

Krem sürmek orucu bozar mı? Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Oruç tutan milyonlarca vatandaş oruçluyken krem sürülür mü? Ağrı kesici krem, yara ve çatlaklara sürülen merhem orucu bozar mı? Diyanet Fetvası'nda yer alan detayları sizler için derledik. Krem sürmenin hükmü açıklandı.

Üç aylarda oruç tutmaya başlayan vatandaşlar özellikle Ramazan ayında sık sorulan sorulardan olan Krem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Oruçluyken merhem sürülür mü? Ağrı kesici krem orucu bozar mı?

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET FETVASI

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına 13 Nisan Salı 2021 itibari ile başlıyoruz ve mübarek ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde krem sürmek orucu bozar mı? sorusu yanıt arıyor.

Ramazan ayıyla birlikte huzur ve iyilik esintileri etrafı kaplar. Ramazan bolluk ve bereket ayıdır. Ramazan ayında mazereti olmadan oruç tutmak ise uygun değildir. Oruç tutmak kadar orucun hangi hallerde bozulduğunu bilmek de önemlidir.

Vücudumuza sürdüğümüz krem, merhem ve yağ gibi unsurlar deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuttan emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu maddeleri emişi, çok az ve yavaş seyretmektedir. Diğer taraftan gerçekleşen bu işlem, yeme içme anlamına gelmemektedir. Yani vücuda sürülen merhem, krem veya yağ vücuda beslenme amaçlı olarak alınmamaktadır. Bu sebeple, deri üzerine sürülen merhem, krem, yağ ya da yapıştırılan ilaçlı bantlar kesinlikle orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).