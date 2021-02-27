Krediyle aldığı büyükbaşları, ahır yangınında telef oldu
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Krediyle aldığı büyükbaşları, ahır yangınında telef oldu

27.02.2021 18:20 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:24
Krediyle aldığı büyükbaşları, ahır yangınında telef oldu

Krediyle aldığı büyükbaşları, ahır yangınında telef oldu?SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde Ömer Yayla'nın ahırında çıkan yangında 18 büyükbaş telef oldu.

Krediyle aldığı büyükbaşları, ahır yangınında telef oldu

?SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde Ömer Yayla'nın ahırında çıkan yangında 18 büyükbaş telef oldu. 

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı, Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ömer Yayla'ya (58) ait ahırda sabah saatlerinde yangın çıktı. Köye 500 metre uzaklıktaki ahırda çıkan yangın fark edilinceye kadar içerideki 18 büyükbaş telef oldu.

'KREDİ ÇEKMİŞTİK, BORCUMUZ HALA DURUYOR'Hayvancılıkta geçimini sağlayan Ömer Yayla, "Bu sabah 04.00 sıralarıda komşunun telefon etmesiyle burada mevcut bulunan ve bize ait olan ahırda yangın çıktı. 18 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Sanırım hayvanların sobayı devirmesi, ahırın tamamen yanmasına sebep oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hayvanların yanmış cesetlerini toprağa gömdük. Hayvanlarımızı kredi çekerek almıştık ve borcumuz hala duruyor" dedi. 

Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Oruçgüney ile birlikte olay yerine giderek Ömer Yayla'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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