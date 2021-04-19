Krediler düşecek mi? Ziraat, Halkbak, Akbank kredi oranları!
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Krediler düşecek mi? Ziraat, Halkbak, Akbank kredi oranları!

Krediler düşecek mi? Ziraat, Halkbak, Akbank kredi oranları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Koronavirüs salgını döneminde değişen yeni oranlar vatandaşların konuyu araştırmalarına sebep oluyor. Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB faiz oranı, QNB Finansbank, Akbank düşük faizli krediler vermişti. Son dakika güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi faizi sunuyor?

Koronavirüs sebebiyle değişen kredi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları 2020 Ekim belli oldu mu?

ZİRAAT FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

VAKIFBANK FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

HALKBANK FAİZLERİ

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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