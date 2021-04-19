Krediler düşecek mi? Ziraat, Halkbak, Akbank kredi oranları!

Koronavirüs salgını döneminde değişen yeni oranlar vatandaşların konuyu araştırmalarına sebep oluyor. Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB faiz oranı, QNB Finansbank, Akbank düşük faizli krediler vermişti. Son dakika güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne kadar kredi faizi sunuyor?