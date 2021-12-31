Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı - Haberler
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Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, incelemede bulunmak için geldiği Bilecik'teki birim ve tesislere tam not verdi.

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, incelemede bulunmak için geldiği Bilecik'teki birim ve tesislere tam not verdi. Özdemir ayrıca bir öğrenci yurdu yemekhanesini denetleyerek, öğrencilere öğlen yemeğinde servis yaptı.

Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Bilecik ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den Bilecik'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özdemir, ardından kurum bünyesinde görev yapan yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürü, şube müdürleri, manevi danışmanlar ve eğitim sorumluları ile toplantı yaptı. Eğitim faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunan Özdemir, yurtlarda verilen fazla yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için başlatılan "Komşum Projesi" kapsamındaki faaliyetlerin önemine değindi.

Toplantının ardından kuruma bağlı yurtları dolaşan Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, yurtlarda lokanta ve kantin işletmelerini denetleyerek öğrencilere yemek servisinde bulundu. Buradaki programının ardından yurtlarda gönüllülük ve eğitim faaliyetleri ile sorumlu temsilciler ile bir araya gelen Özdemir, gençlerin zararlı alışkanlıklar karşısında eğitim ve gönüllülük faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade ederek temsilcileri katkılarından dolayı tebrik etti. Ardından Ertuğrulgazi Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Biz Bize Moral Akşamları' programına katılan Özdemir, yurtta barınan öğrenciler ile sohbet etti.

Program sonunda İl Müdürü Yasin Özdemir, Osmanlı Tuğrasının bulunduğu tabloyu Genel Müdür Ali Özdemir'e hediye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir öğrencilere yemek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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