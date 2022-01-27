KRASNOYARSK - Stolby'deki 600 milyon yıllık taş sütunlar kar altında - Haberler
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KRASNOYARSK - Stolby'deki 600 milyon yıllık taş sütunlar kar altında

AA, Alexander Manzyuk - Güncel

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde Yenisey Nehri'nin güney kıyısında yer alan Stolby Doğa Koruma Alanı karlar altında da tüm güzelliğini sergiliyor.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde Yenisey Nehri'nin güney kıyısında yer alan Stolby Doğa Koruma Alanı karlar altında da tüm güzelliğini sergiliyor. Parkın ziyaretçilerinin ilgi odağındaki yüksekliği 100 metreye ulaşan kayaç sütunlar, 600 milyon yıl öncesine Kambriyen dönemine dayanıyor. Kaya tırmanış sporunun önemli merkezi haline dönüşen Stolby, Krasnoyarsk'da kaya tırmanışçılarının profesyonel eğitimine katkı sağlıyor.

KRASNOYARSK - Stolby'deki 600 milyon yıllık taş sütunlar kar altında

KRASNOYARSK - Stolby'deki 600 milyon yıllık taş sütunlar kar altında

KRASNOYARSK - Stolby'deki 600 milyon yıllık taş sütunlar kar altında

AA / Alexander Manzyuk - Güncel

Krasnoyarsk, Rusya, Güncel, Haber

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