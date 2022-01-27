KRASNOYARSK - Stolby'deki 600 milyon yıllık taş sütunlar kar altında

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde Yenisey Nehri'nin güney kıyısında yer alan Stolby Doğa Koruma Alanı karlar altında da tüm güzelliğini sergiliyor. Parkın ziyaretçilerinin ilgi odağındaki yüksekliği 100 metreye ulaşan kayaç sütunlar, 600 milyon yıl öncesine Kambriyen dönemine dayanıyor. Kaya tırmanış sporunun önemli merkezi haline dönüşen Stolby, Krasnoyarsk'da kaya tırmanışçılarının profesyonel eğitimine katkı sağlıyor.