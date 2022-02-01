KRASNOYARSK - Rusya'nın en uzun merdivenleri - Haberler
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KRASNOYARSK - Rusya'nın en uzun merdivenleri

AA, Alexander Manzyuk - Güncel
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Doğal Hayat Parkından detaylar (DRONE) 1,2 kilometre uzunluğundaki merdivenden detaylar (DRONE) Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde Torgashinsky Dağı eteklerine inşa edilen 1,2 kilometre uzunluğundaki merdiven, 1683 basamaktan oluşuyor.

Doğal Hayat Parkından detaylar (DRONE)

1,2 kilometre uzunluğundaki merdivenden detaylar (DRONE) Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde Torgashinsky Dağı eteklerine inşa edilen 1,2 kilometre uzunluğundaki merdiven, 1683 basamaktan oluşuyor. Ülkenin en uzunu olarak kabul edilen bu merdivenler çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

KRASNOYARSK - Rusya'nın en uzun merdivenleri

KRASNOYARSK - Rusya'nın en uzun merdivenleri

KRASNOYARSK - Rusya'nın en uzun merdivenleri

AA / Alexander Manzyuk - Güncel

Krasnoyarsk, Sibirya, Drone, Rusya, Güncel, Haber

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