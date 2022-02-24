Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu!

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu konuları araştırıldı.

KRAMATORSK NEREDE?

KramatorskUkrayna'nın doğusunda, Donetsk Oblastı'nda yer alan kent. Son sayımlara göre şehrin nüfusu 200.000'e yakındır.

Demografi

Kramatorsk'ta baskın dil Rusçadır. Nüfusun %63,4'ü Rusça konuşurken, %36'sı Ukraynaca konuşmaktadır. 2001 sayımına göre şehrin etnik kökeni ise şöyledir:

%70,2 Ukraynalı

%26,9 Rus

%0,7 Beyaz Rus

%0,6 Ermeni

Kalan diğer etnik gruplar ise çoğunlukla Azeri ve Yahudilerden oluşmaktadır.