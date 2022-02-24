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Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu!

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Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri hareketlilik sonrası gündeme gelen Kramatorsk şehri vatandaşlar merak konusu oldu. Peki, Kramatorsk hangi ülkede? Kramatorsk haritası ve konumu neresi? Kramatorsk nerede?

Son dönemde dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Ukrayna - Rusya gerilimi sonrası konunun detayları araştırıldı. Gelişmeler sonrası Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu konuları araştırıldı.

KRAMATORSK NEREDE?

KramatorskUkrayna'nın doğusunda, Donetsk Oblastı'nda yer alan kent. Son sayımlara göre şehrin nüfusu 200.000'e yakındır.

Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu!

Demografi

Kramatorsk'ta baskın dil Rusçadır. Nüfusun %63,4'ü Rusça konuşurken, %36'sı Ukraynaca konuşmaktadır. 2001 sayımına göre şehrin etnik kökeni ise şöyledir:

%70,2 Ukraynalı

%26,9 Rus

%0,7 Beyaz Rus

%0,6 Ermeni

Kalan diğer etnik gruplar ise çoğunlukla Azeri ve Yahudilerden oluşmaktadır.

Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu!

Kramatorsk nerede? Kramatorsk hangi ülkede, nüfusu kaç? Ukrayna Kramatorsk haritası ve konumu!

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