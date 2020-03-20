Kraliyet ailesinde koronavirüs korkusu yaşatan görüntü
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Kraliyet ailesinde koronavirüs korkusu yaşatan görüntü

Kraliyet ailesinde koronavirüs korkusu yaşatan görüntüBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Monaco Prensi 2. Albert'in (62) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı.

20.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:41
Kraliyet ailesinde koronavirüs korkusu yaşatan görüntü

Kraliyet ailesinde koronavirüs korkusu yaşatan görüntü

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Monaco Prensi 2. Albert'in (62) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı. Risk grubunda olan Kraliyet Ailesi mensuplarının her gün özel olarak doktora muayene olacağı bildirildi.

Fransa'nın Akdeniz kıyılarında yer alan küçük ülke Monaco Prensliği sözcüsü, dün basına yaptığı açıklamada Prens 2. Albert'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Prens 2. Albert koronavirüse yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

Prenses Grace Kelly Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Prens 2. Albert'in çalışmaya devam edeceği ve endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Prens 2. Albert'in 10 Mart'ta WaterAid yardım kuruluşunun Londra'da düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldi ve el sıkıştı. Bu durum, İngiliz basınında endişe yarattı. İngiltere Buckingham Sarayı'ndan Prens Charles'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kraliyet ailesi üyelerinin her gün özel olarak doktora görüneceği ve muayene olacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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