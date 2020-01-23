Kraliçe Elizabeth İngiltere'yi AB'den çıkaracak Brexit tasarısını onayladı
Kraliçenin onayı formaliteden ibaret fakat Avam ve Lordlar Kamarası'ndan geçen tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekli bir prosedür
23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hükümetin Brexit'ten ayrılma yasa tasarısını onayladı. Kraliçenin onayı formaliteden ibaret fakat Avam ve Lordlar Kamarası'ndan geçen tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekli bir prosedür.
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Kaynak: Euronews.com