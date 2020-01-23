Kraliçe Elizabeth İngiltere'yi AB'den çıkaracak Brexit tasarısını onayladı
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Kraliçe Elizabeth İngiltere'yi AB'den çıkaracak Brexit tasarısını onayladı

Kraliçenin onayı formaliteden ibaret fakat Avam ve Lordlar Kamarası'ndan geçen tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekli bir prosedür

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34
Kraliçe Elizabeth İngiltere'yi AB'den çıkaracak Brexit tasarısını onayladı

Kraliçesi II. Elizabeth hükümetin Brexit'ten ayrılma yasa tasarısını onayladı. Kraliçenin onayı formaliteden ibaret fakat Avam ve Lordlar Kamarası'ndan geçen tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekli bir prosedür.


İngiltere 1973'te katıldığı 'nden 31 Ocak'ta ayrılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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