Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı
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Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı

24.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:22

Samsun'da ihbar üzerine uyuşturucu aramaya giden ekipler, şüphelinin "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemesi ile karşılaştı. İncelemelerini sürdüren polis, arı kovanı içerisinde uyuşturucu buldu.

Samsun'da polis, aldığı istihbarat üzerine A.Y'nin evinin yanındaki arı kovanlarının bulunduğu depoda arama yapmaya geldi. Polise "Kraliçe arı var, açmayın" diyen A.Y'nin arı kovanında 228 gram esrar ele geçirildi. A.Y. 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE ARAMA YAPMAYA GİTTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bitişiğindeki depoda bulunan arı kovanlarında arama yapmak istedi.

"KRALİÇE ARI"YI BAHANE EDEREK ENGELLEME ÇALIŞTI

Evin sahibi A.Y, arı kovanında kraliçe arı bulunduğu ve kaçmaması için arama yapılmasına karşı çıktı. Durumdan şüphelenen polis, narkotik köpeği Sam'i kovanı koklaması için gönderdi. Sam, uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik tepkiler verince polis ekipleri kovanda arama yapmak istedi.

UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU

Özel kıyafet giyerek kovanı açan ekipler, 228 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 tabanca fişeği ele geçirdi. A.Y. 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. Operasyon, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince drone ile görüntülendi.

Polisi 'kraliçe arı var, aramayın' diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları (2)
BUNAK: 40 YILLIK DAHIYIM ZEKIYIM, BÖYLE SAĞLAM BAHANE GÖRMEDİM YA LOO
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
BS: hehe dahi zekiysen burada ne işin var
Yayından Kaldır
500
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