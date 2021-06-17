Kral ve kraliçeler belirlenecek

925 kişinin başvuru yaptığı organizasyon komitesi bu sayıyı fotoğraflar üzerinden yapılan eleme ile 160 kişiye indirdi.

925 kişinin başvuru yaptığı organizasyon komitesi bu sayıyı fotoğraflar üzerinden yapılan eleme ile 160 kişiye indirdi. Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Coşkun Sabah, Hilal Özdemir ve Kasım Aksoy'dan oluşan ön jüri, final için 12 kadın 12 erkek finalisti belirleyecek. Toplam 24 aday Bodrum Samara Hotel'deki finalde taç giymek için podyuma çıkacak. Yarışmada dereceye girerek taç giyen iki isim, sinema ve dizi sektörüne adım atmış olacak.

Kaynak: Hürriyet