Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi konusu nedir? Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncuları ve Kral Şakir: Oyun Zamanı özeti!
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Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi konusu nedir? Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncuları ve Kral Şakir: Oyun Zamanı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kral Şakir: Oyun Zamanı konusu, özeti ve Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kral Şakir: Oyun Zamanı filminin detayları…

Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi konusu nedir? Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncuları ve Kral Şakir: Oyun Zamanı özeti!
02.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:18

İzleyenleri ekrana bağlayan Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kral Şakir: Oyun Zamanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kral Şakir: Oyun Zamanı konusu nedir, Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncuları kimler ve Kral Şakir: Oyun Zamanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Berk Tokay, H. Can Dizdaroğlu

Tür: Animasyon

Yapım Yılı: 2018 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: H. Can Dizdaroğlu

Seslendirme: Atilla Şendil, Levent Ünsal, Mustafa Oral, Didem Atlıhan, Sema Kahriman

KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Laboratuvarda yapılan bir deney hiç beklenmedik sonuçlar doğurur. Deney sonucu Fil Necati'nin telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir kapı açılır. Şakir'in ne yapıp edip dünyayı kurtarması gerekir. Ailesi ile kendini Fil Necati'nin cep telefonunun içindeki oyunda bulan Şakir, gerçek dünya sona ermeden bütün oyunları tamamlayıp oyunu durdurmalıdır. Fakat bu hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Şakir ve ailesi dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu durdurmaya çalışan düşman ve tehlikeli video oyun kahramanlarıyla da savaşmak zorunda kalır.

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