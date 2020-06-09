Kral Şakir: Korsanlar Diyarı filmi konusu nedir? Kral Şakir: Korsanlar Diyarı oyuncuları ve Kral Şakir: Korsanlar Diyarı özeti!

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KRAL ŞAKİR: KORSANLAR DİYARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şakir ve ailesinin yaşadığı şehir, okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık yüzünden büyük bir tehlike altındadır. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?

KRAL ŞAKİR: KORSANLAR DİYARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: H. Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Tür: Animasyon, Macera

Yapım Yılı: 2019 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma

Senaryo: H. Can Dizdaroğlu

Seslendirme:Atilla Şendil, Levent Ünsal, Mustafa Oral, Didem Atlıhan, Sema Kahriman