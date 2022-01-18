Kral golcü Ankas'ta

GAZİANTEP (Bültenler) - Kariyeri başarılarla dolu ve uzun yıllar profesyonel liglerde attığı gollerle ismini duyuran Abdullah Halman, Gaziantep Ankasspor ile el sıkıştı.

Kulüp binasında Kırmızı – Siyahlı ekibin başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Avukat Ömer Alper Köroğlu ile bir araya gelen tecrübeli golcü, kendisini Ankassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

DAHA DA GÜÇLENDİK

Abdullah Halman'ın kariyerinin başarılarla dolu bir futbolcu olduğunu kaydeden Gaziantep Ankasspor başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Avukat Ömer Alper Köroğlu, "Ligin devre arasında her kulüpte olduğu gibi bizden de ayrılanlar oldu. Biz ihtiyacımız olan eksik bölgelere nokta transfer çalışmaları yapıyoruz ve bu doğrultuda gerek kişiliği ve karakteri ile gerekse de yeteneği ile kendisini kabullendirmiş özellikle TFF 1 ve 2'inci liglerinde attığı gollerle dikkat çeken değerli kardeşimiz Abdullah Halman ile her konuda anlaşma sağladık. Ben inanıyorum ki hedeflerimiz doğrultusunda gücümüze güç katarak bizi bir üst lige taşıyacaktır" dedi.

YARIM KALAN HİKAYEM VAR

Uzun bir aradan sonra yeniden Gaziantep'te futbol oynamanın huzurunu yaşayacağını söyleyen Gaziantep Ankasspor'un yeni forveti Abdullah Halman, "Ben futbola bu şehirde başladım ve hayatımı burada attığım adımlarla kazanmaya devam ediyorum. Bu şehirde daha önce yarım kalan bir şampiyonluk hikayem vardı onu tamamlamaya geldim. Ankasspor'da yakından tanıdığım Bekir İrtegün ve Avukat Ömer Alper Köroğlu, uzun vadeli projelerini bana anlattıklarında etkilendim ve ben de bu uzun sürecek yolculukta katkı sağlamak istedim. Umarım hem ben hem de yeni kulübüm sezon sonunda bu hikayeyi başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız" açıklamasını yaptı.

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