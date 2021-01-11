Kral FM frekansı kaçtır? Kral FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral FM radyo frekans numarası!
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Kral FM frekansı kaçtır? Kral FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral FM radyo frekans numarası!

11.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:45
Kral FM frekansı kaçtır? Kral FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Kral FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Kral FM frekans numarası kaçtır? Kral FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Kral FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Kral FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Kral FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Kral FM frekans numaraları!

KRAL FM FREKANS DEĞERLERİ

Kral FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : 105.4

Ankara : 102.4

Antalya : 90.2

Aydın (Kuşadası) : 104.5

Balıkesir : 98.7

Bursa : 92.0

Diyarbakır : 92.0

Elazığ : 91.2

Erzurum : 91.8

Eskişehir : 88.6

Gaziantep : 107.5

İstanbul : 92.0

İzmir : 96.2

Kayseri : 93.9

Kıbrıs : 106.9

Kocaeli : 92.0

Konya : 95.1

Manisa (Soma) : 104.6

Muğla (Bodrum) : 104.8

Muğla (Fethiye) : 102.0

Muğla (Marmaris) : 103.6

Niğde : 91.7

Sakarya (Adapazarı) : 101.3

Sakarya (Pamukova) : 92.0

Samsun : 99.7

Samsun (Ladik) : 92.0

Sivas : 96.2

Kral FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Kral FM radyosunu açabilirsiniz.

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