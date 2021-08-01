KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi, 30 kişi karantinaya alındı
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KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi, 30 kişi karantinaya alındı

KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi, 30 kişi karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Sağlık

BARTIN'da, dün test verdikten sonra bugün KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı tespit edildi.

BARTIN'da, dün test verdikten sonra bugün KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı. 

Dün semptomlar gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS'ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı. Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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