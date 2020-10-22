KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? KPSS ön lisans sınav giriş yeri sorgulama!

KPSS lisans sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler KPSS ön lisans sınavına çevrildi. peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? KPSS ön lisans sınav giriş yeri sorgulama!

KPSS ön lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? KPSS ön lisans sınav giriş yeri sorgulama!

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA 2020

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.