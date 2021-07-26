KPSS ne zaman? KPSS saat kaçta? KPSS kaç dakika sürüyor? 2021 KPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? KPSS saat kaçta bitiyor?

2021 KPSS ne zaman? ÖSYM tarafından açıklanan duyuruya göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? Sınav saat kaçta bitecek?

Gündemde yer alan konuların başında KPSS 2021 sınava girilecek yerler açıklandı mı sorusu geliyor. Bunun yanı sıra adaylar KPSS sınavı saat kaçta başlayacak merak etti. KPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta olacak? Peki, KPSS kaçta başlayıp kaçta bitecek? KPSS kaç saat sürüyor? KPSS sınavı kaç dakika olacak? KPSS sınavı ne kadar sürecek?

KPSS 2021 NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav toplamda 2 saat 10 dakika sürecek ve saat 12:25 'de sınav bitecek. Aynı gün içerisindeki diğer 2. sınav ise saat 14:45 'de başlayacaktır. İkinci sınavın süresi ise 100 dakika (1 saat 40 dakika) sürecek. Bu sınav da saat 16:25 'de sona erecektir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür (1. sınav) : 1 Ağustos saat 10:15 - 12:25 arası

KPSS Eğitim Bilimleri (2. sınav) : 1 Ağustos saat 14:45 - 16:25 arası

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS genel kültür-genel yetenek sınavı toplamda 130 dakika sürmektedir. Yani sınav 2 saat 10 dakika sürüyor. Eğitim bilimleri sınavı ise 100 dakika sürmektedir. Yani o sınav da 1 saat 40 dakika sürecektir.