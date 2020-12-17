KPSS her sene oluyor mu? Son dakika KPSS her sene mi yapılacak, her yıl olacak mı? KPSS kaç yılda bir yapılır?
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KPSS her sene oluyor mu? Son dakika KPSS her sene mi yapılacak, her yıl olacak mı? KPSS kaç yılda bir yapılır?

17.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:29
KPSS her sene oluyor mu? Son dakika KPSS her sene mi yapılacak, her yıl olacak mı? KPSS kaç yılda bir yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen vatandaşlar için açılan kontenjanlara yerleşmeyi sağlayan KPSS sınavı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. KPSS her sene oluyor mu? Son dakika KPSS her sene mi yapılacak, her yıl olacak mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar sınavın her yıl yapılmasına dair yoğun istekte bulunuyor. KPSS B grubu sınavları hakkında TBMM'ye sunulan teklifle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. KPSS sınavının her yıl yapılması teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte memur adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen KPSS artık her yıl mı yapılacak?

KPSS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Kpss Lisans sınavı her yıl yapılmaktadır ama bu sınavın pek çok alt dalı olduğu için her sene her lisans mezunu farklı durumlar ile sınava girebilmektedir. Bu durumlarda KPSS A ve KPSS B grubunu ortaya çıkarmıştır.

Kpss A grubu sınavı her sene yapılır. Bu alandan sınava girmek isteyen adaylar her sene bu sınava başvuru yapıp sınava girebilirler.

Kpss B grubu sınavı 2 senede bir yapılır. Bu senelerde çift senelerdir. 2016-2018-2020 gibi her 2 yılda bir yapılmaktadır.

KPSS HER YIL MI OLACAK?

Altıntaş yaptığı açıklamada "KPSS sınavlarının her yıl yapılmasıyla ilgili tasarının detaylarını öğrenmek için gün boyu milletvekillerimiz ile görüşmeler sağlamaya çalıştık. MHP Milletvekili değerli hocamız Sefer Aycan, 'Bu konu Milli Eğitim Komisyonunda görüşüldü ise bile şu an bütçe görüşmeleri ve gündem yoğunluğu nedeniyle hayata geçmesi mümkün olmadığını komisyonca onaylanması, genel kurula gelmesi, kabulü yasakalşması gibi süreçlerin bir hayli zaman alacağını' belirtti. Kendisinin farklı komisyonda olması sebebi ile konudan haberi olmadığını da dile getirdi. Diğer milletvekillerimiz ile de konuyu görüşme şansımız oldukça sizleri bilgilendireceğim. Geçtiğimiz günlerde verilen soru önergesinde de durumun DPB ve ÖSYM tarafından değerlendirilip müşterek kararlar alındığı cevabı Ziya Selçuk tarafından verilmişti. Gündemde böyle bir şey var ama anladığımız kadarıyla yakın tarihte hayata geçmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan twitter üzerinden yaptığı açıklamada KPSS B grubu sınavlarının her sene olmaması gerektiğini belirterek "KpssB HerSeneOlmasın KPSS nin her sene olması puan ve sıralama sorununa neden olacak, karışıklığa sebep olacaktır. Bu nedenle eskisi gibi,iki yılda bir olması uygundur." ifadelerini kullandı.

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