KPSS DHBT başvuruları başladı! 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvurusu nasıl yapılır? DHBT nedir?
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KPSS DHBT başvuruları başladı! 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvurusu nasıl yapılır? DHBT nedir?

06.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:07
KPSS DHBT başvuruları başladı! 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvurusu nasıl yapılır? DHBT nedir?

KPSS DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı! ÖSYM, 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvurularını başladttı. Binlerce aday, KPSS'nin son ayağı olan DHBT sınav tarihini soguluyor. KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvurularını 6 - 16 Kasım arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alacak. Peki, DHBT başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuru ekranı haberimizde.

KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

6 - 16 Kasım tarihlerinde başvuruları alınacak olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile gerçekleştirilebilecek.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI...

KPSS DHBT BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2020 KPSS DHBT BAŞVURU KILAVUZU...

DHBT NEDİR?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan sınavdır.

2014'ten bu yana ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınav 2 yılda 1, çift yıllarda yapılmaktadır. DHBT puanı iki yıl geçerli olduğundan 2020 DHBT puanı bir daha ki 2022 DHBT'ye ye kadar geçerlidir.

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