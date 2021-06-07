Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine KPSS başvuru desteği
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine KPSS başvuru desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine KPSS başvuru desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, KPSS'ye girecek olan Halk Kart sahiplerinin çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacak.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, KPSS'ye girecek olan Halk Kart sahiplerinin çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacak. Destekten yararlanmak için başvuran Halk Kartlıların hesaplarına KPSS başvuru ücreti tutarında bakiye yüklenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, Halk Kart sahibi dar gelirli vatandaşların çocuklarının bu yıl girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) giriş ücreti tutarları ödenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Kart sahibi yurttaşların 35 yaşını aşmamış çocuklarının KPSS giriş ücreti dekontları, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgeleri merkez veya ilçelerde yer alan Halk Kart bürolarına teslim edilecek. Gerekli incelemenin ardından başvurusu uygun bulunan vatandaşların Halk Kart hesaplarına yatırdıkları miktar kadar tutar yüklenecek. Vatandaşlar anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerden alışveriş yapabilecek.

KPSS desteği için 7 Haziran'da başlayacak olan başvurular, 30 Temmuz'da sona erecek.

"Başvurusu uygun bulunanların hesaplarına ödedikleri tutarları yatıracağız"

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü Şefi Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Akgün Hörlek, Halk Karttan yararlanan ailelerin KPSS'ye girecek olan çocuklarına destek olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde çok ciddi ekonomik zorluklar yaşadı insanlar ve KPSS ücretleri çok yüksek. Halk Kart kullanıcılarımız, çocukları için merkez ve diğer ilçelerimizdeki Halk Kart bürolarımızdan başvurularını yapabilecekler. Halk Kart kullandıkları zaten sistemimizde sabit. Dekontları, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgeleriyle birlikte Halk Kart bürolarımızdan müracaatlarını yapabilecekler. Müracaatlar neticesinde başvurusu uygun bulunan vatandaşlarımızın da hesaplarına ödedikleri tutar kadar meblağları yatıracağız. Halk Kartlarımızdan nakit çekim olmadığı için gıda yardımından yararlanabilecekler." - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine KPSS başvuru desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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