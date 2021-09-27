KPSS branş sıralamasına nereden bakılır? ÖSYM KPSS Lisans branş sıralamasına nereden bakılır 2021?

Son Dakika: 2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayınlandı. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuluyor. Adaylar KPPS branş bazında sıralamalarına bakarak kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirebiliyorlar. Lisans mezunu adayların girdiği sınav sonrası KPSS branş sıralaması 2021 ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Adayların KPSS Branş sıralamasına bakarken Puan türünü seçmeleri gerekiyor. Peki KPSS branş sıralaması nereden bakılır? ÖSYM KPSS Lisans branş sıralamasına nereden bakılır 2021? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASINA NEREDEN BAKILIR?

2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem