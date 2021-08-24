KPSS açıklandı mı? 2021 ÖSYM KPSS ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1, 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS sınav sonuçlarına dair araştırmalar gündemde. Kamu kadrolarında memur olarak görev yapabilmek için KPSS 2021'e katılan adaylar KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KPSS açıklandı mı? 2021 ÖSYM KPSS ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1, 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS sınav sonuçlarına dair araştırmalar gündemde. Kamu kadrolarında memur olarak görev yapabilmek için KPSS 2021'e katılan adaylar KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KPSS açıklandı mı? 2021 ÖSYM KPSS ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.