KPSS | 4001 Nitelik Kodu Nedir?

ÖSYM tarafından KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak aday yerleştirme tercihleri başladı. Tercih sürecinde en merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 4001 numaralı kod oldu. Peki, 4001 nitelik kodu nedir?

4001 nitelik kodu, KPSS tercih döneminin başlaması ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanarak tercihlerin başlamasının ardından en çok merak edilen terimler arasında yer aldı. İşte, KPSS kılavuzunda yer alan 4001 nitelik koduyla ilgili detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, 4001 nitelik kodu nedir?

4001 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS'de belli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini yapıyor. Nitelik kodu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarınaatanmak isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri belirten kısa kodlardır.

4001 nitelik kodu lisans programından yani en az 4 yıllık üniversite bölümünden mezun olma anlamına gelmektedir. Örneğin; lisans programından mezun olmuş birisi kendi alanı ile alakalı bir alana atanamamışsa 4001 nitelik kodunu taşıyan herhangi bir seçeneğe alanının önemi olmaksızın başvurabilir. Kısacası alanınızla alakalı olmayan ve tek şartı lisans mezunu olmak olan yerler 4001 kodludur.

4001 Nitelik Kodu = bütün lisans mezunları