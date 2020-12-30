KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercihleri nereden yapılır? Tercih kılavuzuna nasıl bakılır?
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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercihleri nereden yapılır? Tercih kılavuzuna nasıl bakılır?

30.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:01
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercihleri nereden yapılır? Tercih kılavuzuna nasıl bakılır?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağı merak edildi. Peki KPSS tercih kılavuzuna nereden bakılır? KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır? Tercih kılavuzu sorgulama ekranı nasıl açılır?

Son Dakika! ÖSYM, KPSS 2020/2 puan türü ile bazı kamu kuruluşlarına atanacak memurlar için beklenen tercih kılavuzunu yayımlandı! Kamu Kurum ve Kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından tercihler başladı! İşte tüm detaylar!

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM duyurular bölümünde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sınavı KPSS 2020/2 için tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Buralarda çalışmak ve memur olmak isteyenler, 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesinden tercihlerini yapabilecek.

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZUNA BURADAN BAKABİLİRSİNİZ...

KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

KPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri bölümünden yapılacak. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihleri yapabilirsiniz. Adaylar tercih yapabilmek için gelecek ekrana T.C. Kimlik Numarası ve Şifrelerini yazarak tercih yapabilirler.

Öncelikle https://ais.osym.gov.tr/IslemTakvimi açın. Ardından üst menüden KPSS 2020/2 Tercih butonuna tıklayın.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercihleri nereden yapılır? Tercih kılavuzuna nasıl bakılır?

Sonrasında "TERCİH YAP" butonuna basarak tercih yapma ekranını açabilirsiniz.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı mı? KPSS 2020/2 tercihleri nereden yapılır? Tercih kılavuzuna nasıl bakılır?

KPSS 2020/2 TERCİH SAYFASINI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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