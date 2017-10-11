KPSS 2018 sınavı ne zaman ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2018 KPSS ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS' ye başvurmak için tarihleri araştırıyor. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav başvuruları merakla bekleniliyor. ÖSYM, 2018 sınav takvimini yayımlamadığı için Ortaöğretim ve Önlisans KPSS'nin tam olarak ne zaman yapılacağı konusu netlik kazanamadı. Ama 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen Ortaöğretim ve Önlisans KPSS sınavlarının tarihleri incelendiğinde 2018 Ortaöğretim ve Önlisans KPSS sınavlarının Ekim ayının son haftasında 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Atama bekleyen milyonlarca memur adayları 2018 KPSS'nin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. 2018 yılı sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz haberimizden sizlerle paylaşacağız. İşte KPSS sınav tarihleri hakkında detaylar...

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur adayları gelecek yıl kamuya atanabilmek için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavına hazırlanmaya başladı. Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.

İşte Tahmini Sınav Tarihleri;

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018

DHBT Başvuru: Eylül 2018