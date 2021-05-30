Kozmonot ne demek? Kozmonot anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kozmonot, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kozmonot ne demek? Kozmonot anlamı ne? İşte, Kozmonot kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kozmonot kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kozmonot anlamı ne? Kozmonot ne demek?
KOZMONOT NE DEMEK?
Astronot, kozmonot ya da uzay insanı, uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitilen kişidir. İnsanlı uzay uçuşlarının seyrekliği nedeniyle eğitim gören uzay insanlarının bir kısmı yedek kadroda kalarak uzay görevi alamamıştır. Buna karşılık, uzay turistleri, gerekli eğitimi aldıkları için uzay insanı olarak adlandırılabilir.